Secondo quanto riporta la Bild, l'esterno del Bayern Monaco Kingsley Coman è stato multato dal Bayern Monaco per essere arrivato all'allenamento guidando la sua McLaren 720 S bianca. Una scelta che ha mandato il club su tutte le furie. Perché? I bavaresi hanno un contratto di sponsorizzazione con la casa automobilistica tedesca Audi. Coman si è scusato per l'accaduto e si è giustificato dicendo che la sua Audi aveva uno specchietto danneggiato e per questo non aveva potuto utilizzarla per dirigersi al centro di allenamento.