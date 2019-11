Avete presente il Dani Alves dei tempi di Barcellona, Juventus e PSG? Quel calciatore totale, padrone della fascia destra e considerato uno dei migliori terzini in circolazione? Ecco, quel Dani Alves sembra essersi perso nel tragitto dall'Europa al Brasile. Il calciatore più vincente di tutti i tempi (43 trofei in bacheca per lui) non riesce ad incidere in patria con la maglia del San Paolo tanto che, come riporta il Sun, l'altra sera nella gara contro l'Atletico Paranaense ha realizzato un record in negativo: ha infatti sbagliato 11 passaggi in una singola partita diventando il peggiore del campionato in questa statistica.