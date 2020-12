Antonio Nocerino, ex centrocampista di Milan e Juventus, ha parlato a Fanpage.it dichiarando: “I bianconeri sentono molto di più le gare contro Inter e Milan ma non quella contro i granata. È una gara a cui viene dato molto valore, chiaramente, ma se dovessi dire per chi conta di più non posso non rispondere Torino”.



IBRA – “Cos’è che hanno i grandi calciatori che altri non hanno: mi soffermerei soprattutto su questo. Non si accontentano mai, si allenano e giocano alla stessa maniera. Vogliono sempre di più. La fame che questi calciatori hanno è la base della differenza tra i giocatori normali e i fuoriclasse” e aggiunge “Mi sembra un vero e proprio riferimento, è diventato ancora più uomo squadra di quanto non lo fosse già prima”.



GOL DI MUNTARI – “Ci fu tanta rabbia, perché con una vittoria quel giorno mettevamo un bel mattone per la vittoria dello scudetto. Fu più una reazione di nervosismo, di incazzatura; ma l’abbiamo perso per colpa nostra. L’errore è stato evidente e clamoroso ma noi non siamo stati bravi a continuare a crederci come prima. Credo che potevamo fare molto di più nella gestione del vantaggio di punti e abbiamo meritato di perdere”.