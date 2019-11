Marcelo Estigarribia, ex terzino di Juve e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera a due giorni dalla sfida tra le sue ex squadre: "Il rinnovo di Bonucci? Per me è stata una cosa positiva per la Juventus, è il vicecapitano e in questo momento con l’infortunio di Chiellini è il capitano, per me è molto positivo che resti fino al 2024. È un giocatore fortissimo, tecnicamente, tatticamente ed emozionalmente. Gioca sempre per vincere, quindi è un bene per la Juventus. Come ha recuperato l’affetto dei tifosi? Lo ha fatto sul campo, ha fatto anche gol, ha dimostrato di essere un grande campione e di non sentire i fischi. Ha un carattere da grande giocatore. Ha lasciato la Juventus solo per un anno, è un giocatore di prima fascia, uno dei giocatori più forti che c’è al mondo. Giocherà fino a quando si sentirà ancora forte, secondo me adesso è ancora forte fisicamente, ha tanta esperienza, tutti i club al mondo lo volevano”.



SU ATALANTA-JUVE - “Sarà una partita difficile, la Juve è prima e l’Atalanta sta facendo un buonissimo campionato. Tutte e due devono fare una grande partita perché hanno bisogno di punti”.



SU CRISTIANO RONALDO - “Non c’è solo lui, c’è anche Dybala che ha fatto un gran gol in una partita chiusa come quella contro il Milan. Ci sono tanti campiono, c’è anche Higuain, tanti giocatori che possono fare la differenza. Bisogna dare il massimo in ogni occasione che l’Atalanta concederà”.