L'avventura di Patrice Evra al West Ham è terminata. Come riferiscono i media britannici, il club inglese ha deciso di non rinnovare il contratto dell'ex terzino della Juventus. Le porte del calcio europeo sembrano ormai chiuse per il giocatore, che potrebbe chiudere la propria carriera in Cina, negli Stati Uniti oppure negli Emirati Arabi.