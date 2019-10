Claudio Marchisio ha convocato una conferenza stampa per giovedì 3 ottobre, nella sala “Gianni e Umberto Agnelli” dello Juventus Stadium. L'ex centrocampista bianconero ha voluto la presenza dei giornalisti per fare un annuncio importante relativamente alla propria carriera, dopo la rescissione consensuale del contratto che lo legava allo Zenit San Pietroburgo avvenuta la scorsa estate.



Per tutta l'estate, Marchisio si è allenato al J Medical per ritrovare la migliore condizione atletica dopo l'operazione al menisco del ginocchio destro sostenuta nel mese di aprile. L'intento è di quello di affrontare una nuova esperienza, dopo aver preso in considerazione e rifiutato le proposte di Jiangsu Suning, Glasgow Rangers e di alcune formazioni di Emirati Arabi e Giappone.