Ecco il suo lungo post su Instagram: "Ora è finita: è con sentimenti estremamente contrastanti che mi vedo costretta a riporre le scarpre da calcio su uno scaffale. E' difficile smettere ma ho provato in tutti i modi a tornare. Per me è però importante avere un ginocchio con cui vivere e che sia attivo in futuro e quindi devo dire basta. Sono delusa dal fatto che il mio corpo non voglia smettere, e mi dispiace finire la mia carriera in questo modo. E' anche difficile dover smettere senza aver raggiunto l'obiettivo di giocare la Coppa del Mondo. Allo stesso tempo, l'ultimo anno è stato così pesante che sono un po' sollevata di dover evitare di provare a scalare una montagna che non si può scalare.A parte questo, sono estremamente grata e orgogliosa di tutto ciò che ho raggiunto e vissuto. Il calcio mi ha portato in giro per il mondo in stadi grandi e piccoli, con meravigliose compagne di squadra sia nelle squadre di club che nelle nazionali. Ci sono stati alti e bassi e una vasta gamma di emozioni, e tutto questo mi ha aiutato a farmi diventare la calciatrice che sono e che sono stata. Ora porterò tutte le esperienze in un nuovo capitolo della vita. Non so nemmeno dove mi porterà, ma so che non vedo l'ora. Grazie a TUTTI coloro che ci sono stati in questo viaggio, sia dentro che fuori dal campo!Isak out".