Stephan Lichtsteiner vede il proprio futuro lontano dall'Arsenal. Il terzino destro svizzero, 35 anni ex Juventus e Lazio, ha dichiarato all'Evening Standard: "Lo vedo abbastanza difficile restare, ma vedremo che succede. Non so nulla, l'unica cosa importante ora è la finale di Europa League. Voglio vincerla e riportare questo club dove merita, in Champions e a vincere titoli importanti".