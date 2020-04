Nessuna differenza tra Totti e Del Piero. Così Marcello Lippi, ex allenatore di Juve e Nazionale ai microfoni di Soccer Magazine: "Al di là dell’aspetto tecnico non c’è nessuna differenza. Sono due splendide persone, due splendidi ragazzi capaci di legare con tutti i compagni. Non ci sono grandi differenze".



CAMPIONATO -"Penso l’Inter e la Lazio, le attuali due che hanno a parer mio del potenziale, ma anche la Roma effettivamente può organizzarsi per contrastare questo predominio. Le squadre attuali, insomma. Il Milan è ancora un pochettino da ricostruire.