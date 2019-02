Paolo Montero, ex difensore della Juventus, parla a TuttoJuve.com della panchina bianconera: "Qual è la mia opinione per un eventuale sostituzione di Allegri? Zidane è stato un grande giocatore della Juventus, ha sempre un grande affetto nei confronti di questi colori ed è rimasto in buoni rapporti sia con la società e sia con i tifosi che gli vogliono ancora un gran bene. Se Allegri volesse lasciare questa squadra, è normale che sia uno dei candidati a questa panchina visto il suo palmares da allenatore. Oltre a lui, per me potrebbe nuovamente tornare alla ribalta il nome di Antonio Conte che è stato una bandiera e ha portato questa squadra a vincere dei trofei. I dirigenti pensano sempre a chi ha fatto il bene del club, sicuramente Zizou e Antonio sono due tra questi. Guardiola? Non ho letto o sentito di questa voce".