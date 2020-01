Claudio Marchisio è pronto per iniziare una nuova vita. L'ex centrocampista della Juventus, che ha dato l'addio al calcio circa tre mesi fa, non rimarrà lontano dai colori bianconeri. Da sempre tifoso della Juve, come riporta Tuttosport sarà consigliere per la società piemontese di calcio a 5 L84, oggi in Serie A2 ma con l'obiettivo di arrivare presto in alto. Ecco le prime parole del Marchisio consigliere, che ha definito la società: "Un patrimonio e orgoglio della nostra città".