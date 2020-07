Fabian O'Neill sta rischiando la vita per l'alcol. Venerdì scorso l'ex fantasista uruguaiano di Cagliari e Juventus, 46 anni, è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Montevideo per cirrosi epatica. Ha reagito bene alle cure, ma il quadro clinico resta molto serio e il fegato è compromesso dall'abuso di alcol.



La figlia Martina lancia l'allarme attraverso El Pais: "Ha bisogno di un trapianto, ma potrà farlo tra un anno soltanto se continuerà a seguire una dieta salutare e deciderà di smettere di bere. Altrimenti non ce la farà".

Tanti ex compagni di squadra, tra cui Zidane, sono pronti a sostenere i costi della riabilitazione.