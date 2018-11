Stefano Tacconi duro con Josè Mourinho. L'ex portiere della Juventus non ha digerito il gesto dell'allenatore del Manchester United che si è rivolto ai tifosi bianconeri portando la mano all'orecchio, lui lo ha attaccato ai microfoni di RMC Sport: “Non so se aveva problemi alle orecchie o aveva gli orecchioni. E’ un problema suo, è un provocatore, è fatto così. Provocato? A me per 25 mi hanno provocato, cosa dovevo fare? Io un bel calcio nel culo glielo avrei dato, Bonucci è stato bravo. Una ginocchiata nelle costole…, qualcosa gli avrei fatto. Un allenatore deve essere più calmo degli altri, così istighi alla violenza. Se trova uno pazzo scende dagli spalti e gliele dà”.