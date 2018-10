Igor Tudor, ex difensore della Juventus, ha parlato dei bianconeri in un intervento a Radio Deejay: "Juve? E' tanta roba. E' impossibile fare paragoni, ma quest’anno è diverso rispetto a tutti i precedenti: Ronaldo ha portato qualcosa in più dal punto di vista della convinzione e il fatto che si tratti di un calciatore, che ha fatto la storia del calcio, si avverte subito nello spogliatoio. Dà qualcosa in più... e ad aprile sarà ancora più decisivo. Chiaramente poi resta la mentalità della squadra, la programmazione della società, queste sono le forze già presenti alla Juventus”.