Il Valencia festeggia al meglio la qualificazione alla prossima edizione di Champions League con una vittoria per 2-1 contro il Deportivo La Coruna , già retrocesso da un paio di settimane in seconda divisione. Decisivo per i tre punti è il gol di Simone Zaza , che apre le marcature. Goncalo Guedes raddoppia e per gli ospiti non basta la rete di Lucas Perez nel finale. Zaza , nonostante un grande campionato da 13 gol in 32 partite giocate in Liga, è destinato a lasciare Valencia al termine della stagione.