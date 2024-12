Ex Juventus, Nedved pronto a ripartire: accordo vicino con l'Al-Shabab, ecco che ruolo avrà

Juventus FC via Getty Images

. Infatti,. L’ex Pallone d’Oro bianconero lavorerà a stretto contatto, come riportato da Sports Digitale, con un’altra leggenda del calcio come Fatih Terim che prenderà il posto lasciato vacante da Vitor Pereira – passato al Wolverhampton qualche giorno fa – sulla panchina del club di Saudi Pro League, che ha conquistato ben nove Scudetti consecutivi. Rimasto in carica fino al 28 novembre 2022,che l’ha visto implicato insieme alla dirigenza e ad Andrea Agnelli. La FIGC lo aveva inibito per 8 mesi, ma il 22 maggio 2023 fu prosciolto.

Secondo il media expres.cs, a un evento benefico, Nedved avrebbe confermato: “Ho due offerte, una in Repubblica Ceca e l’altra all’estero”. La fonte di expres.cs ha affermato, come riportato da Il Bianconero: “. Preferirebbero averlo lì domani. Sono assolutamente entusiasti del suo arrivo".