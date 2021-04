Cristianocalciatore dellain prestito allae reduce da un anno difficilissimo causa infortuni ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco le sue dichiarazioni a tutto tondo: "Ora sto bene,. Se ho visto la Lazio? Certo. Finalmente si è rivista una squadra roboante. I biancocelesti rimangono attaccati a questa corsa Champions tanto avvincente come non si vedeva da anni. Chi la spunterà alla fine sarà quella che ci avrà creduto fino alla fine.sono sicuro”.: “La gara di Bergamo? Lì ci fu il primo gol di Ciro, un attaccante strepitoso. Quella sera mi genera ancora emozioni incredibili. Immobile è un ragazzo impressionante dentro e fuori dal campo. Già dal 2016 si vedeva che avrebbe fatto molto bene. Il gol contro l’Atalanta? Che bella l’esultanza. Ho anche conosciuto quel tifoso che esultò in quel modo (si lanciò dal quarto anello, ndr). Quando ci siamo incontrati ci siamo fatti una risata”.Su Roma: “Se mi manca Roma? Certo.. Tra l’altro il centro sportivo ora è una struttura pazzesca. Vorrei tornare indietro nel tempo alla Primavera per avere la possibilità di allenarmi in un centro così”.Sulla Primavera: “Il periodo della Primavera è stato il più bello della mia vita. Ho vissuto certe emozioni che non ha mai provato nel professionismo. Sfiorammo le finali scudetto, ma eravamo la squadra da battere. Ci volevamo tanto bene, ho ancora rapporti con tanti di loro. Siamo amici veri. Quella attuale della Lazio ha un rendimento strano, bene in Coppa Italia e meno bene in campionato.. Il calcio ormai è più testa che gambe”.Su Inzaghi: “. Come lui ce ne sono pochi. L’ho visto cambiato come allenatore, ora è ancor più scrupoloso. È migliorato tantissimo. Il suo segreto più grande è che si fa voler bene da tutti. Riesce a cambiare le carriere dei calciatori. Nel 2016 il mister mi disse che stava pensando di portarmi in ritiro e di non allontanarmi da Roma. Ero in Messico, ma per fortuna il giorno dopo avevo il volo di ritorno.”.Su Lazzari: “Lazzari? Possiamo giocarcela nei primi metri, ma poi non lo riprendo più. Ha una facilità di corsa impressionante. Lo vedi che non”.Le due annate migliori: “in prima squadrasono stati i due anni più importanti per me da professionista. Alla Lazio ho rotto il ghiaccio. A Salerno invece ha sentito l’affetto della tifoseria e l’ho ricambiato con le prestazioni sul campo”.Sul ruolo: “. Con mister Ventura ho capito che mi piace giocare lì. Ormai la difesa a tre viene molto più utilizzata. I quinti e i quarti a tutta fascia sono molto utilizzati e mi piace quel ruolo”.