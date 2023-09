Il Barcellona pareggia 2-2 sul campo del Maiorca nell'anticipo del turno infrasettimanale della Liga spagnola, in campo per la settima giornata di campionato. Il protagonista dell'incontro è Vedat Muriqi: l'attaccante kosovaro (29 anni ex Lazio) segna il gol che sblocca il risultato e serve l'assist per il raddoppio di Prats.



Il Barça reagisce prima con Raphinha nel primo tempo e poi con nella ripresa con Fermin Lopez, autore della rete che fissa il risultato sul 2-2 finale. I campioni di Spagna in carica sono primi in classifica con 17 punti, a +1 Girona e a +2 sul Real Madrid, in campo mercoledì alle ore 19 rispettivamente contro Villarreal e Las Palmas prima dello scontro diretto di sabato.