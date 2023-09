Tre gol e tre punti per il Barcellona, che batte il Celta Vigo grazie a una rimonta da urlo nel finale. Sotto di due reti (Larsen al 19' e Douvikas al 76'), i campioni di Spagna ribaltano il risultato nel giro di soli 8 minuti grazie alla doppietta di Lewandowski (81' e 86') su assist di Joao Felix e Cancelo, il terzino portoghese (29 anni ex Inter e Juve) arrivato in prestito dal Manchester City e autore del gol-vittoria.



IN TESTA - Grazie a questo successo il Barça di Xavi (fresco di rinnovo del contratto) si regala una notte al primo posto in classifica a quota 16 punti insieme al Girona, che sconfigge 5-3 il Maiorca. Con una lunghezza di vantaggio sul Real Madrid, ancora a punteggio pieno e atteso domenica sera dal derby in casa dell'Atletico.