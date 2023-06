Alessio Miceli, ex capitano della Lazio, potrebbe cambiare presto maglia. Dopo gli ultimi due anni, passati con il Dordrecht in Olanda, il mercato bussa alla porta: sono tre le piste per il giocatore. Miceli è infatti conteso dal campionato bulgaro, da quello ungherese e quello rumeno. Qui a lui si è interessato il Politecnica Iasi, squadra fresca vincitrice del campionato romeno di B e neopromossa nella massima divisione.