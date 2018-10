A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Dietmar Hamann, ex calciatore del Liverpool, attuale allenatore: “Ricordo perfettamente la finale nel 2005 contro il Milan di Ancelotti e sono bei ricordi perchè vincemmo col mio Liverpool. Non è stato il mio ingresso in campo a cambiare le sorti del match perchè facevo parte di una grandissima squadra. Nel secondo tempo entrammo in campo più cattivi perchè non avevamo nulla da perdere mentre il Milan pensava di averla già vinto quella finale.



Napoli-Liverpool? Sono due squadre differenti: il mio Liverpool era una squadra improntata su una difesa molto solida adesso invece è votata all'attacco. Non voglio dire che in difesa non sia forte, ma punta soprattutto sulla fase offensiva. Il Liverpoool ha giocatori straordinari e sarà un grande test per il Napoli.

La squadra azzurra ha giocato alla pari con la Juventus ed ha provato anche a strappargli lo scudetto lo scorso anno. Quest'anno, nonostante abbia perso a Torino 3-1, ha giocato una gara equilibrata. Il Napoli può fare bene in questo girone anche perchè uscire dalla Champions lo scorso anno fu deludente per una squadra come il Napoli. Col Liverpool sarà un bel test, difficile certo, ma il Napoli ha la possibilità di andare avanti anche in questo girone così tosto".