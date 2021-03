L'ex centrocampista del Manchester United Paul Scholes commenta a BT Sport il pareggio contro il Milan nell'andata degli ottavi di Europa League: "Solskjaer dice che il pari è meritato, io non credo proprio: anzi, penso che se la siano cavata con un pareggio. L'1-1 è un brutto risultato: recupereranno degli infortunati, ma al momento il Milan ha un leggero vantaggio per il gol in trasferta".