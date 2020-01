L'ex Milan Jeremy Menez non smette di fare parlare di sè: il suo arrivo alla fine di settembre al Paris FC, squadra di Ligue 2, aveva scatenato l'entusiasmo della piazza, rimasta però delusa dalle prestazioni in campo. Finora il suo approdo nella seconda squadra della capitale è stato un flop totale.



RISCHIA DI RESTARE SENZA SQUADRA - In seguito alle dieci presenze, zero reti e soli tre assist all'attivo, la squadra è al diciannovesimo posto con due lunghezze di vantaggio sull'ultimo, in piena zona retrocessione: secondo Le Parisien, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il giocatore e il nuovo allenatore René Girard per fare il punto della situazione. L'ex rossonero potrebbe essere costretto a lasciare ma, avendo già vestito già due maglie nel corso di questa stagione, non potrebbe sottoscrivere un accordo con un altro club prima dell'estate. Alla base dello scarso rendimento ci sarebbe una vita non impeccabile fuori dal campo.