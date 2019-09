La vittoria del Manchester City contro il Watford per 8-0 è già entrata nella storia con gli uomini Guardiola che hanno segnato ben 5 reti nei primi 18 minuti di gioco: ma il dato più divertente e al contempo curioso è quello che riguarda l'ex esterno del Milan attualmente alle Hornets Gerard Deulofeu.



9 PASSAGGI DA CENTROCAMPO SUI 13 TOTALI - La heat map del giocatore spagnolo nella sfida contro i Citizens infatti ha messo in evidenza che la zona del rettangolo di gioco in cui l'ex Milan ha toccato più volte il pallone è stato il cerchio di centrocampo, essendo l'uomo designato a battere il calcio d'inizio, compito toccatogli per ben 9 volte su un totale di 13 passaggi realizzati in tutto il corso della partita.