Dal calcio alla politica, con la stessa passione: Vikash Dhorasoo è pronto per diventare sindaco. L'ex centrocampista di Milan e PSG, 46enne, non è nuovo nell'ambiente e già da tempo impegnato soprattutto nella lotta a emarginazione sociale, razzismo e omofobia (dal 2005 è patrocinatore della squadra Paris Foot Gay). Ora però a un nuovo tipo di impegno politico: Dhorasoo infatti è fra i candidati ​alla poltrona di sindaco di Parigi nelle elezioni comunali del prossimo marzo, un'assemblea costituente del partito di estrema sinistra La France Insoumise ​lo ha confermato capolista della formazione in tandem con Danielle Simonnet.