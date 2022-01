Gianluca Lapadula può lasciare il Benevento (serie B). Sulle tracce dell'attaccante ex Milan ci sono Bologna e Cagliari. Che ha ricevuto una richiesta per l'attaccante Ceter dal Cosenza, dove è tornato Liotti in prestito dalla Reggina.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Vigorito chiede 2 milioni di euro per il nazionale peruviano. ​Intanto il club campano ha trovato gli accordi con Forte del Venezia e con Farias, che si era svincolato dal Cagliari.