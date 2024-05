Ex Milan e Genoa, Taarabt che bordata a Ballardini: 'Il peggior allenatore mai avuto. Sembrava un attore'

9 minuti fa



Sei anni dopo la fine della sua avventura al Genoa, Adel Taarabt, oggi in forza Al-Nasr in Arabia Saudita, è tornato sulla sua esperienza in rossoblù. E lo ha fatto scagliando parole di fuoco nei confronti del tecnico con cui ha lavorato ai tempi del Grifone: "Ballardini? E' stato il peggior allenatore mai avuto - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport il trequartista marocchino - Un disastro! In allenamento zero intensità, niente di niente. Con quegli occhiali scuri mi chiedevo se fosse un tecnico o un attore".



Taarabt, che in Italia aveva in precedenza vestito anche la maglia del Milan, ha poi rincarato la dose nei confronti dell'attuale titolare della panchina del Sassuolo: "Quando inizia una stagione viene mandato via dopo tre mesi. Esperto nel salvare le squadre? È vero, anche al Genoa mi stupiva perché battevamo la Lazio ma in allenamento non facevamo niente. Forse è fortunato, non so..."