Ex Milan, è UFFICIALE il ritorno di Thiago Silva al Fluminense

, la squadra detentrice della Copa Libertadores. Il club brasiliano ha ufficializzato attraverso i propri canali la notizia che era nell’aria ormai da qualche settimana, anticipata dall’edizione brasiliana di Goal.com. Il Mostro, come viene soprannonimato nel suo Paese,Un ritorno a casa per il centrale classe ‘84, cresciuto calcisticamente nel Flu e partito nel gennaio del 2005 per iniziare la sua avventura europea. Dopo le difficoltà incontrate con le maglie di Porto e Dinamo Mosca ed un primo rientro alla base nel gennaio del 2006, tre anni più tardi si trasferisce al Milan, con cui esordisce soltanto nella stagione 2009/2010 e conquistando uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana.- Thiago Silva aveva comunicato nei giorni scorsi la decisione ufficiale di interrompere la sua avventura con la maglia del Chelsea, iniziata nell’estate 2020 dopo gli 8 anni al Paris Saint-Germain, non rinnovando il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come fa sapere il Fluminense nella sua nota,, quando si aprirà a tutti gli effetti il calciomercato.