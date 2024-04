Four years, countless memories.



A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

La notizia era nell’aria da diverse settimane e ora è diventata ufficiale a tutti gli effetti. Con un videomessaggio diffuso dai propri canali ufficiali,L’ex centrale di Milan e Paris Saint-Germain, che il prossimo 22 settembre compirà 39 anni, ha deciso di intraprendere una nuova esperienza e, secondo quanto raccolto nei giorni scorsi dall’edizione brasiliana di Goal.com, la sua futura destinazione sarà il Fluminense . Il club in cui è cresciuto calcisticamente, collezionando 97 presenze tra il 2006 ed il 2008.- "I miei figli giocano per il Chelsea, è un grande orgoglio far parte di questa famiglia. Letteralmente. Spero continuino la loro carriera qui, in un club in cui ognuno vorrebbe essere", esordisce un Thiago Silva visibilmente commosso nel messaggio rivolto ai tifosi dei Blues. Che poi prosegue così: "L'amore che provo è indescrivibile, posso solo dire grazie. Ovviamente, quando ho iniziato qui, durante la pandemia, non c'erano tanti tifosi allo stadio ma tramite i social è iniziato qualcosa di davvero speciale. Già in condizioni normali è difficile dirsi addio, quando c'è un amore reciproco così lo è ancor di più. Una volta che sei un Blue, sei un Blue per sempre.In questo Frank (Lampard, ndr) ha giocato un ruolo importante e gliene sono grato. Neanche nei miei sogni più selvaggi avrei potuto immaginare che avrei raggiunto obiettivi così grandi. La Champions... I saluti sono per quelli che se ne vanno e non tornano, io invece intendo farlo un giorno".Nella sua esperienza al Chelsea, che lo aveva prelevato nell’estate del 2020 dal Paris Saint-Germain, Thiago Silva ha conquistato una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club, disputando in totale 151 partite e mettendo a segno 9 reti. Ad oggi, sono invece 34 le presenze complessive e 4 i gol nella stagione che sta andando a concludersi, l’ultima nella quale indosserà la maglia della società londinese. Dopo aver preso in considerazione alcune proposte provenienti da altre formazioni europee, di comune accordo con la sua famiglia Thiago Silva ha scelto di fare ritorno in Brasile e nella sua prima squadra da professionista, dove ritroverebbe come allenatore Fernando Diniz, col quale ha condiviso pure l’esperienza nella nazionale brasiliana.