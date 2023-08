Resta solo da ufficializzarlo ma il prossimo campione a migrare in Arabia Saudita sarà Franck Kessie. L'ormai ex Barcellona andrà all'Al Alhi. Come scrive il Mundo Deportivo, il centrocampista passato per Atalanta e Milan vedrà raddoppiato il suo stipendio, andando a guadagnare 14 milioni a stagione per tre anni.