L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino analizza il pareggio per 0-0 sul campo del Bologna: "A fine partita ho voluto riunire la squadra in cerchio perché era doveroso ringraziarla, mi è piaciuto tutto. Facciamo i complimenti al Bologna, che merita la sua posizione di classifica. Qui hanno vinto solo Inter e Milan. Potevamo vincerla, ma anche perderla".



DI GREGORIO - "Ha fatto delle belle parate, per me è un fenomeno, troppo forte e non lo cambierei con nessun altro portiere. Questo gruppo non si rilassa mai, neanche in allenamento. Sono fortunato, ora mi tocca pagare una cena ai miei calciatori perché glielo avevo promesso in caso di risultato positivo. Mi hanno dato una bella soddisfazione".

SUL FUTURO - "Sono molto legato al Monza, ora mi godo queste ultime 6 partite di campionato e poi ne parlerò con Galliani".