Monza, sta per finire l'era Berlusconi: 100 milioni da Orienta Capitals Partners, ma Galliani resta

. Nonostante le smentite di rito dei diretti interessati e la volontà di andare avanti ancora e ancora per garantire la continuità del sogno di Silvio, gli eredi del mondo Fininvest hanno trattato una via d'uscita che si concretizzerà nelle prossime settimane con il closing previsto per il termine del campionato.L'idea della proprietà è quella di cedere il pacchetto di maggioranza del Monza e la trattativa con. Fininvest e il gruppo Berlusconi non uscirebbero del tutto di scena, ma rimarrebbero con una quota di minoranza intorno al 25/30%.

Che il passaggio di consegne sia vicino lo sottolinea Tuttosport che ha anche evidenziato come sabato sera, in tribuna d’onore al Dall’Ara di Bologna per Bologna-Monza, ci fosse anche, socio e frontman del fondo Orienta Capital Partners direttamente seduto accanto ad Adriano Gallini.Proprio l'attuale ad brianzolocolui che guiderà la transizione dalla vecchia alla nuova proprietà. Galliani metterà a disposizione dei nuovi proprietari le sue conoscenze e i rapporti di fiducia creati da tempo in Lega Calcio, fondamentali in sede di politica sportiva.