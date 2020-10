Intervistato da L'Equipe, l'ex attaccante di Milan, Genoa e Torino M'Baye Niang ha confessato tutta la sua frustrazione per il mancato trasferimento al Saint-Etienne: "Ci sono state delle complicazioni, che mi hanno fatto incazzare. Di comune accordo abbiamo allora deciso di fermare tutto, perché sentivamo che non saremmo riusciti ad arrivare in fondo. Mi ero già sottoposto alle visite mediche e parlato con Puel al centro sportivo. Oggi ritorno al Rennes e riconquisterò tutti: M'Baye riprenderà il suo posto".