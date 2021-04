Secondo quanto riportato da Sport1, l'Eintracht Francoforte può cedere André Silva per un prezzo decisamente ragionevole, considerando l'attuale rendimento. Nessuna clausola, bensì un accordo tra le parti affinché non venga ostacolata la carriera del giocatore in caso di possibilità di trasferimento in una big. Pertanto Silva potrebbe andar via per una cifra che si assesta attorno ai 30 milioni di Barcellona, Atlético Madrid e Manchester United pensano all'ex Milan che in questa stagione ha segnato 23 reti in 26 partite di Bundesliga, secondo miglior marcatore dopo Robert Lewandowski.