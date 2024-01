Ex Milan: Suso nel mirino dell'Al-Shabab

Corsa contro il tempo nella trattativa per portare Jesus Suso in Arabia, più nello specifico all’Al-Shabab, lo riporta Relevo. Infatti il mercato in Arabia chiude tra un giorno e mezzo e bisognerebbe chiudere in tempi brevi per far si che si arrivi alla fumata bianca.



I DETTAGLI- Si pianifica quindi un offensiva finale per portare lo spagnolo in Arabia. Il club arabo, che ha già preso Ivan Rakitic, sa che per 6-7 milioni può prendere il calciatore, il doppio di quanto offerto in un primo momento. Si legge che allo spagnolo potrebbe essere proposto un contratto di due stagioni e mezzo con stipendio raddoppiato. Il contratto che lega Suso al club andaluso scadrà nel 2025. Lo spagnolo al Siviglia ha vinto due Europa League risultando decisivo sia nel 2020 con un gol in semifinale al Manchester United, sia nella semifinale 2023 contro la Juventus con il gol del pareggio a cui segui la rete di Lamela che decretò l’eliminazione del club allenato da Massimiliano Allegri.