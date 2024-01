Siviglia, Torres in partenza?

Tutto da decifrare il futuro di Oliver Torres, centrocampista del Siviglia. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo Il calciatore è felice di rimanere a Siviglia fino al termine del suo contratto, che scadrà nel 2024, a meno che non arrivi prima un offerta da un grande club europeo o la possibilità di tentare fortuna in MLS o Arabia. Fin qui il calciatore in stagione ha disputato 16 partite in campionato e messo a referto un assist in Coppa del Re.