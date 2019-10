Il bambino prodigio i cui video avevano fatto il giro del web? Quello destinato a diventare ilE' ufficiale,e lo farà con il club amaranto che ha voluto credere in lui per schierarlo alle spalle di altri due nomi da "nostalgici" del calcio italiano:(ex Fiorentina e Parma) e, soprattutto,(storica bandiera dell'Atalanta).Quella di Hachim Mastour è la più classica delle parabole discendenti,. Sì, perché l'etichetta del 'fenomeno' all'italiano di origini marocchine era stata affibbiata fin dai primi tempi nella primavera delquando il giovane Hachim ha solo 14 anni: dribbling pazzeschi, giocate da predestinato, gol e assist da sfregarsi le mani.- al tempo già al Barcellona.Brucia le tappe il talentino cresciuto calcisticamente a Milanello, ma qualcosa va storto. Il salto in prima squadra è prematuro ee crescere.Da svincolato si accasa al(Grecia). Ma anche qui non va bene.Poche settimane fa la chiamata della. La serie C potrebbe essere l’ambiente giusto da cui ripartire, al fianco di giocatori navigati ed esperti. La parabola di Hachim Mastour ricomincia dalla Calabria.