Un passato nelle giovanili del Milan, lasciate per trovare spazio, l'esplosione in Olanda nelle fila dell'AZ Alkmaar: ne sa qualcosa la Lazio, colpita nelle notti europee, ma ora Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese che esulta come Theo Hernandez, lo vogliono tutti. A prenderlo, sfruttando una cessione importante, potrebbe essere il Benfica.



TRATTATIVA - Le Aguias hanno da poco perso Grimaldo passato al Bayer Leverkusen e sono alla ricerca di una soluzione a sinistra: Kerkez è il profilo giusto e i contatti proseguono, la resistenza dell'AZ non è di poco conto ma c'è voglia di chiudre presto l'affare.