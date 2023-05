Tanti club interessati a Milos Kerkez, esterno dell'Az Alkmaar con un passato nella Primavera del Milan. La conferma arriva dal ds del club olandese: "Quando ci sono 2/3 società interessate a un giocatore l'idea di una cessione non viene sempre presa sul serio, ma in questo caso su di lui ci sono tante squadre. L'interesse per Kerkez è talmente alto che abbiamo cercato di anticipare la possibile cessione prendendo Wolfe".