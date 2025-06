Ex Milan: Walker può andare in Turchia da Mourinho, che rischia di perdere Skriniar riofferto al Napoli

, dove però è soltanto di passaggio. Infatti il classe 1990 ex Tottenham non rientra più dei piani del tecnico spagnolo Pep Guardiola, che infatti non lo ha convocato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.Il nazionale slovacco (classe 1995 ex Inter) è arrivato nello scorso mercato invernale in prestito secco dal Paris Saint-Germain, campione di Francia e d'Europa.

oltre allo stesso Fenerbahce.