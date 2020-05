L'ex difensore del Milan è intervenuto a Sky Sport 24 raccontando la sua esperienza in rossonero: "Il Milan è la squadra più importante in cui ho giocato, purtroppo sono arrivato in un momento in cui le cose non andavano bene: speravo di vincere qualcosa con quella maglia, ma non ci sono riuscito".



IBRAHIMOVIC - Sul futuro di Zlatan Ibrahimovic poi: "Da tifoso lo terrei, ma se invece ragiono da direttore sportivo e da addetto ai lavori dipende dal progetto della società".