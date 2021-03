La rivalità tra Napoli e Juventus è ancora molto sentita da Allan. Sì, perché nonostante l’arrivo, oltre un anno fa, all’Everton, il centrocampista brasiliano è ancora tifoso degli azzurri e ha ben chiare le idee sulle rivalità sportive nostrane. I figli adorano Cristiano Ronaldo? Bene, ma stiano lontani dalla maglia della Juventus. “Loro amano il calcio, guardano le partite, indossano sempre la maglia dell’Everton e le magliette delle altre squadre per cui ho giocato. Sono grandi fan di Cristiano Ronaldo, quindi hanno sempre avuto una sua maglia, ma non gli è permesso avere quella di Cr7 alla Juventus perché sono grandi rivali del Napoli, quindi hanno solo la numero 7 del Real Madrid a casa. Va bene idolatrare Ronaldo. I bambini sognano sempre di segnare e venerano sempre gli attaccanti, mio figlio non fa eccezione”.