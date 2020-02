Il coronavirus continua a terrorizzare il mondo del calcio, ultimo a farne le spese Rafa Benitez. L'ex tecnico del Napoli, è stato messo in quarantena con il suo Dalian Yifang in un resort a Marbella e ha raccontato l'esperienza a The Athletic: "Normalmente sai quando inizia il campionato, hai partite fissate, ora stiamo aspettando. Non ho mai vissuto nulla disimile nella mia carriera. Stiamo prendendo tutte le precauzioni, misuriamo la temperatura dei giocatori due volte al giorno e li stiamo monitorando. Resteremo in hotel e nelle aree di allenamento per due settimane per assicurarci che tutto sia a posto".