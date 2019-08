Futuro in Iran per Hrvoje Milic. Il terzino sinistro croato del Crotone, 30 anni ex Fiorentina e Napoli, ha accettato l'offerta dell'Esteghlal. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, domenica sarà il giorno delle visite mediche e della firma su un contratto biennale, invece la presentazione ufficiale è prevista lunedì.