AFP/Getty Images

Ex Napoli, UFFICIALE: Younes trova squadra dopo un anno di inattività

45 minuti fa



Amin Younes torna in patria. Il trequartista tedesco di origine libanese (classe 1993 ex Napoli) ha firmato per lo Schalke, che lo ha messo sotto contratto per la prossima stagione dopo un periodo di prova in cui si è allenato con la seconda squadra.



Younes, 31 anni il prossimo 6 agosto, era senza squadra da un anno dopo essersi svincolato a parametro zero dal club olandese dell'Utrecht. Nel corso della propria carriera ha vestito le maglie di Borussia Monchengladbach, Kaiserslautern, Ajax, Eintracht Francoforte e Al-Ettifaq in Arabia Saudita oltre a quella del Napoli e ora dello Schalke.