Esce allo scoperto Malcom 55 giorni dopo il suo infortunio. Tramite i media dello Zenit, club che l'ha acquistato in agosto dal Barcellona per una cifra vicina ai 40 milioni, il calciatore brasiliano ha fatto sapere che è stato vittima di una "lesione delicata e sensibile. Dovrò fare tanta palestra per recuperare e rinforzarmi". Non si sanno ancora i tempi di recupero ma l'esterno brasiliano ha anche rassicurato i suoi tifosi: "Non si devono preoccupare, ho molta voglia di tornare in campo e vincere con questa maglia".

Non un buon periodo per Malcom che con i russi ha collezionato solo 64 minuti in due apparizioni. ​L'ex Barcellona era nel mirino di Inter e Roma nella sessione estiva di calciomercato del 2018.