Il terzino dell'Amiens Haitam Aleesami, ex Palermo, a Get French Football News ha parlato della sua esperienza in Italia: "In Italia, ma non faccio nomi, ho visto cose strane. Prima di tutto in molti fumano e quando dico molti mi riferisco a giocatori. Ricordo il mio primo giorno a Palermo. Sono arrivato nell’hotel dove stavano tutti i calciatori e stavano per affrontare il Marsiglia in amichevole. Ho pranzato con i compagni e poi ho visto in sette o otto uscire sul balcone a fumare e gli allenatori erano lì seduti. Andai da Hiljemark e gli chiesi se erano fisioterapisti o tecnici, lui mi ha risposto ‘Ah no. Benvenuto in Italia, ti ci abituerai".