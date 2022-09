David Dein, ex presidente dell'Arsenal, ha dichiarato a TalkSport di rimpiangere la partenza del terzino Ashley Cole in direzione Chelsea nel 2006:



"Non avremmo mai dovuto perderlo secondo me. Il suo contratto è stato rinegoziato e non gli abbiamo offerto il giusto tipo di denaro e nel frattempo lo ha fatto il Chelsea. È stato un vero peccato perché Ashley era cresciuto in casa, era un ragazzo dell'Arsenal, e mi dispiace non averlo fatto fare abbastanza in quel momento per tenerlo al club. Era anche al momento della costruzione dello stadio e del finanziamento, le tensioni imperversavano su come avremmo finanziato il nuovo stadio e stavamo guardando ogni centesimo. Di conseguenza non abbiamo fatto abbastanza per trattenerlo e me ne pento con il senno di poi. Quindi Ashley, se stai ascoltando, mi dispiace."