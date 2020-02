Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto a Radio Sportiva e commentato il momento dei bianconeri, reduci dalla sconfitta di Verona: "Sono sempre stato critico con Sarri, non vorrei sparare sulla Croce Rossa. Paratici ha detto Dybala è il nostro miglior giocatore allora spieghi perché voleva venderlo. Nedved confermò Allegri, poi ci fu l'esonero e non partecipò alla conferenza. Le difficoltà del centrocampo della Juve? In primo luogo, il problema è psicologico. Pjanic sembra un po' una mozzarella: un passaggio molliccio, è tornato ad essere un giocatore che sembra stanco, forse avrebbe bisogno di riposo. Centrocampo problema che deve essere risolto. Pancia piena? Pensare a giocatori stanchi di vincere è drammatico considerando gli investimenti: la famiglia Agnelli ha fatto un'operazione rischiosa ma giusta. Il presidente è un ottimo comunicatore, forse l'unico, prenda in mano la situazione e si faccia sentire".