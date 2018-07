Julio Baptista, ex giocatore di Real Madrid e Roma, ha parlato a Tuttosport: "La Juventus è una squadra pazzesca, devastante, inarrestabile, lo sapete meglio voi italiani di me; io la vedo spesso in tv in campionato: non ha rivali. È palese. In Europa, però, le manca ancora qualcosina. Se arrivasse il portoghese.... ahi ahi ahi, le rivali per la Champions dovrebbero iniziare a fare attenzione, eccome. La Liga spagnola perderebbe molto con la partenza di uno tra i 3 migliori al mondo, la Serie A, al contrario, ne guadagnerebbe. Però voi italiani di colpi così, di acquisti bomba ne dovete fare uno all’anno , mica uno ogni 5 anni. Siete una nazione meravigliosa, adoro il Bel Paese, il vostro pubblico è caldo, avete una torcida splendida. Meritate di più, meritate più campioni da ammirare. Solo riportando i crack nel vostro campionato potrete tornare a essere seguiti come 15 anni fa, quando tutti i fenomeni volevano giocare solo in un posto: in Italia".